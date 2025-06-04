  1. Domov
CRC - Kostarický colón

Kostarický colón je mena Kostarika. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kostarický colón je kurz CRC na USD. Kód meny pre Kolóny je CRC a symbol meny je ₡. Nižšie nájdete kurzy Kostarický colón a prevodník mien.

Štatistiky Kostarický colón

NázovKostarický colón
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Céntimo
Symbol menšej jednotkyCéntimo
Najlepšia konverzia CRCCRC na USD
Najlepší graf CRCGraf CRC na USD

Profil Kostarický colón

MinceČasto používané: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
BankovkyČasto používané: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Centrálna bankaCentrálna banka Kostariky
Používatelia
Kostarika

Prečo vás zaujíma CRC?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17643
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.627
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.789894
USD / CAD1.36698
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670895

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%