CRC - Kostarický colón
Kostarický colón je mena Kostarika. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kostarický colón je kurz CRC na USD. Kód meny pre Kolóny je CRC a symbol meny je ₡. Nižšie nájdete kurzy Kostarický colón a prevodník mien.
Štatistiky Kostarický colón
|Názov
|Kostarický colón
|Symbol
|₡
|Menšia jednotka
|1/100 = Céntimo
|Symbol menšej jednotky
|Céntimo
|Najlepšia konverzia CRC
|CRC na USD
|Najlepší graf CRC
|Graf CRC na USD
Profil Kostarický colón
|Mince
|Často používané: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Bankovky
|Často používané: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Kostariky
|Používatelia
Kostarika
Prečo vás zaujíma CRC?
