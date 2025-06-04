  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. AOA

aoa
AOA - Angolská kwanza

Angolská kwanza je mena Angola. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Angolská kwanza je kurz AOA na USD. Kód meny pre Kwanzy je AOA a symbol meny je Kz. Nižšie nájdete kurzy Angolská kwanza a prevodník mien.

Vyberte menu

aoa
AOAAngolská kwanza

Štatistiky Angolská kwanza

NázovAngolská kwanza
SymbolKz
Menšia jednotka1/100 = cêntimo
Symbol menšej jednotkycêntimo
Najlepšia konverzia AOAAOA na USD
Najlepší graf AOAGraf AOA na USD

Profil Angolská kwanza

MinceČasto používané: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
BankovkyČasto používané: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Centrálna bankaNárodná banka Angoly
Používatelia
Angola

Prečo vás zaujíma AOA?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre AOAZískať kurzy AOA do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene AOA pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17646
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.617
GBP / USD1.34888
USD / CHF0.789837
USD / CAD1.36687
EUR / JPY184.254
AUD / USD0.670880

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%