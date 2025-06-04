AOA - Angolská kwanza
Angolská kwanza je mena Angola. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Angolská kwanza je kurz AOA na USD. Kód meny pre Kwanzy je AOA a symbol meny je Kz. Nižšie nájdete kurzy Angolská kwanza a prevodník mien.
Štatistiky Angolská kwanza
|Názov
|Angolská kwanza
|Symbol
|Kz
|Menšia jednotka
|1/100 = cêntimo
|Symbol menšej jednotky
|cêntimo
|Najlepšia konverzia AOA
|AOA na USD
|Najlepší graf AOA
|Graf AOA na USD
Profil Angolská kwanza
|Mince
|Často používané: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Bankovky
|Často používané: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Centrálna banka
|Národná banka Angoly
|Používatelia
Angola
Angola
