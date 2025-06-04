  1. Domov
MZN - Mozambický metical

Mozambický metical je mena Mozambik. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mozambický metical je kurz MZN na USD. Kód meny pre Metikály je MZN a symbol meny je MT. Nižšie nájdete kurzy Mozambický metical a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Mozambický metical

NázovMozambický metical
SymbolMT
Menšia jednotka1/100 = Centavo
Symbol menšej jednotkyCentavo
Najlepšia konverzia MZNMZN na USD
Najlepší graf MZNGraf MZN na USD

Profil Mozambický metical

MinceČasto používané: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
BankovkyČasto používané: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Centrálna bankaBanco de Moçambique
Používatelia
Mozambik

Prečo vás zaujíma MZN?

Chcem...

