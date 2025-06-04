MZN - Mozambický metical
Mozambický metical je mena Mozambik. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mozambický metical je kurz MZN na USD. Kód meny pre Metikály je MZN a symbol meny je MT. Nižšie nájdete kurzy Mozambický metical a prevodník mien.
Štatistiky Mozambický metical
|Názov
|Mozambický metical
|Symbol
|MT
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|Centavo
|Najlepšia konverzia MZN
|MZN na USD
|Najlepší graf MZN
|Graf MZN na USD
Profil Mozambický metical
|Mince
|Často používané: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Bankovky
|Často používané: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Centrálna banka
|Banco de Moçambique
|Používatelia
Mozambik
Prečo vás zaujíma MZN?
