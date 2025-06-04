  1. Domov
GEL - Gruzínske lari

Gruzínske lari je mena Georgia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Gruzínske lari je kurz GEL na USD. Kód meny pre Lari je GEL a symbol meny je ₾. Nižšie nájdete kurzy Gruzínske lari a prevodník mien.

Štatistiky Gruzínske lari

NázovGruzínske lari
SymbolLari
Menšia jednotka1/100 = Tetri
Symbol menšej jednotkyTetri
Najlepšia konverzia GELGEL na USD
Najlepší graf GELGraf GEL na USD

Profil Gruzínske lari

MinceČasto používané: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
BankovkyČasto používané: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
Centrálna bankaNárodná banka Gruzínska
Používatelia
Georgia

