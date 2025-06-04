GEL - Gruzínske lari
Gruzínske lari je mena Georgia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Gruzínske lari je kurz GEL na USD. Kód meny pre Lari je GEL a symbol meny je ₾. Nižšie nájdete kurzy Gruzínske lari a prevodník mien.
Štatistiky Gruzínske lari
|Názov
|Gruzínske lari
|Symbol
|Lari
|Menšia jednotka
|1/100 = Tetri
|Symbol menšej jednotky
|Tetri
|Najlepšia konverzia GEL
|GEL na USD
|Najlepší graf GEL
|Graf GEL na USD
Profil Gruzínske lari
|Mince
|Často používané: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Bankovky
|Často používané: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Centrálna banka
|Národná banka Gruzínska
|Používatelia
Georgia
Georgia
