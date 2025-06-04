IDR - Indonézska rupia
Indonézska rupia je mena Indonézia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Indonézska rupia je kurz IDR na USD. Kód meny pre Rupie je IDR a symbol meny je Rp. Nižšie nájdete kurzy Indonézska rupia a prevodník mien.
Štatistiky Indonézska rupia
|Názov
|Indonézska rupia
|Symbol
|Rp
|Menšia jednotka
|1/100 = Sen (zastaralé)
|Symbol menšej jednotky
|Sen (zastaralé)
|Najlepšia konverzia IDR
|IDR na USD
|Najlepší graf IDR
|Graf IDR na USD
Profil Indonézska rupia
|Mince
|Často používané: Rp100, Rp200, Rp500
Zriedka používané: Rp50, Rp1000
|Bankovky
|Často používané: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Indonézskej republiky
|Používatelia
Indonézia, Východný Timor
