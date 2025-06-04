  1. Domov
IDR - Indonézska rupia

Indonézska rupia je mena Indonézia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Indonézska rupia je kurz IDR na USD. Kód meny pre Rupie je IDR a symbol meny je Rp. Nižšie nájdete kurzy Indonézska rupia a prevodník mien.

Štatistiky Indonézska rupia

NázovIndonézska rupia
SymbolRp
Menšia jednotka1/100 = Sen (zastaralé)
Symbol menšej jednotkySen (zastaralé)
Najlepšia konverzia IDRIDR na USD
Najlepší graf IDRGraf IDR na USD

Profil Indonézska rupia

MinceČasto používané: Rp100, Rp200, Rp500
Zriedka používané: Rp50, Rp1000
BankovkyČasto používané: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Centrálna bankaCentrálna banka Indonézskej republiky
Používatelia
Indonézia, Východný Timor

