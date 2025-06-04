DZD - Alžírsky dinár
Alžírsky dinár je mena Alžírsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Alžírsky dinár je kurz DZD na USD. Kód meny pre Dinary je DZD a symbol meny je دج. Nižšie nájdete kurzy Alžírsky dinár a prevodník mien.
Štatistiky Alžírsky dinár
|Názov
|Alžírsky dinár
|Symbol
|DA
|Menšia jednotka
|1/100 = Santeem
|Symbol menšej jednotky
|Santeem
|Najlepšia konverzia DZD
|DZD na USD
|Najlepší graf DZD
|Graf DZD na USD
Profil Alžírsky dinár
|Mince
|Často používané: DA5, DA20, DA50
Zriedka používané: DA1, DA2, DA100
|Bankovky
|Často používané: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Centrálna banka
|Bank of Algeria
|Používatelia
Alžírsko
Alžírsko
Prečo vás zaujíma DZD?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre DZDZískať kurzy DZD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene DZD pre moju firmu