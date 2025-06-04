  1. Domov
DZD - Alžírsky dinár

Alžírsky dinár je mena Alžírsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Alžírsky dinár je kurz DZD na USD. Kód meny pre Dinary je DZD a symbol meny je دج. Nižšie nájdete kurzy Alžírsky dinár a prevodník mien.

Štatistiky Alžírsky dinár

NázovAlžírsky dinár
SymbolDA
Menšia jednotka1/100 = Santeem
Symbol menšej jednotkySanteem
Najlepšia konverzia DZDDZD na USD
Najlepší graf DZDGraf DZD na USD

Profil Alžírsky dinár

MinceČasto používané: DA5, DA20, DA50
Zriedka používané: DA1, DA2, DA100
BankovkyČasto používané: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Centrálna bankaBank of Algeria
Používatelia
Alžírsko

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17655
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.623
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.790050
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.274
AUD / USD0.670780

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%