NAD - Namíbijský dolár
Namíbijský dolár je mena Namíbia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Namíbijský dolár je kurz NAD na USD. Kód meny pre Doláre je NAD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Namíbijský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Namíbijský dolár
|Názov
|Namíbijský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|c
|Najlepšia konverzia NAD
|NAD na USD
|Najlepší graf NAD
|Graf NAD na USD
Profil Namíbijský dolár
|Mince
|Často používané: c5, c10, c50, $1, $5
|Bankovky
|Často používané: $10, $20, $50, $100, $200
|Centrálna banka
|Bank of Namibia
|Používatelia
Namíbia
Namíbia
Prečo vás zaujíma NAD?
