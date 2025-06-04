  1. Domov
NAD - Namíbijský dolár

Namíbijský dolár je mena Namíbia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Namíbijský dolár je kurz NAD na USD. Kód meny pre Doláre je NAD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Namíbijský dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

NADNamíbijský dolár

Štatistiky Namíbijský dolár

NázovNamíbijský dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyc
Najlepšia konverzia NADNAD na USD
Najlepší graf NADGraf NAD na USD

Profil Namíbijský dolár

MinceČasto používané: c5, c10, c50, $1, $5
BankovkyČasto používané: $10, $20, $50, $100, $200
Centrálna bankaBank of Namibia
Používatelia
Namíbia

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.549
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789705
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.317
AUD / USD0.671054

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%