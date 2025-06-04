NOK - Nórska koruna
Nórska koruna je mena Nórsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nórska koruna je kurz NOK na USD. Kód meny pre Kroner je NOK a symbol meny je kr. Nižšie nájdete kurzy Nórska koruna a prevodník mien.
Rigsdaler bol používaný ako hlavná forma meny v Nórsku až do roku 1816. Počas tohto obdobia sa v Nórsku tiež obehovali dánske meny, pretože obe krajiny boli v politickej únii. V roku 1816 bola založená moderná centrálna banka Nórska, Norges Bank, a menová jednotka bola zmenená na Speciedaler. Mena bola devalvovaná v roku 1830 a potom bola viazaná na striebro na pevnom základe. V roku 1875 sa Nórsko pripojilo k škandinávskej menovej únii (SMU) a prijalo korunu ako svoju oficiálnu menu. Únia trvala až do roku 1914, hoci všetky krajiny si po tom zachovali svoje príslušné meny. Nórska koruna sa pohybovala na zlatom štandarde a bola tiež viazaná na množstvo rôznych mien za rôzne kurzy.
- 1916-1920, 1928-1931: Koruna bola uvedená na zlatý štandard
- 1931: Mena je fixovaná na britskú libru v pomere 19.9 korún za 1 libru
- 1939: Je opäť viazaná na americký dolár v pomere 4.4 korún za 1 dolár
- 1940: Počas nemeckej okupácie je opäť viazaná na reichsmark v pomere 1 koruna za 0.6 reichsmark
- 1945: Viazanie je preložené na libru, tentoraz v pomere 20 korún za 1 libru
- 1949: Viazanie koruny sa mení na americký dolár v pomere 7.142 NOK za 1 USD
- 1971: Nórska koruna začína voľne plávať na trhu
- 1978: NOK je potom prepojená na košík mien
- 1992: Mena je ponechaná voľne plávať na trhu
Štatistiky Nórska koruna
|Názov
|Nórska koruna
|Symbol
|kr
|Menšia jednotka
|1/100 = øre
|Symbol menšej jednotky
|øre
|Najlepšia konverzia NOK
|NOK na USD
|Najlepší graf NOK
|Graf NOK na USD
Profil Nórska koruna
|Mince
|Často používané: kr1, kr5, kr10, kr20
|Bankovky
|Často používané: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
|Centrálna banka
|Norges Bank
|Používatelia
Nórsko, Bouvetov ostrov, Svalbard, Jan Mayen, Kráľovná Maudova krajina, Ostrov Petra I.
