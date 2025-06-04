  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. XRP

xrp
XRP - Ripple

Kód meny pre Ripple je XRP. Nižšie nájdete kurzy Ripple a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy XRP so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.

Vyberte menu

xrp
XRPRipple

Informácie o Ripple
XRP je digitálny majetok vytvorený pre platby. Je to natívny digitálny majetok na XRP Ledger, open-source, bez povolení a decentralizovanej blockchain technológii, ktorá dokáže vyrovnať transakcie za 3-5 sekúnd. XRP môže byť poslaný priamo bez potreby centrálneho sprostredkovateľa, čo z neho robí pohodlný nástroj na rýchle a efektívne prepojenie dvoch rôznych mien.

Riziká pri používaní Ripple
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a momentálne nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky kompromitované hackermi, čo viedlo k veľkým krádežiam.

História Ripple
XRP je natívny majetok XRP ledgeru, blockchainu, ktorý bol pôvodne vyvinutý v roku 2011 vývojármi Arthurom Brittom, Jedom McCalebom a Davidom Schwartzom. Protokol bol oficiálne spustený v roku 2012 a čoskoro po tom tím vytvoril novú spoločnosť s názvom OpenCoin, ktorú viedol Chris Larsen, ktorý sa pripojil ako generálny riaditeľ.

Relevantné odkazy
Pre viac informácií vás povzbudzujeme, aby ste navštívili odkazy nižšie.

Štatistiky Ripple

NázovRipple
Menšia jednotka1/1000000 = drop
Symbol menšej jednotkydrop

Prečo vás zaujíma XRP?

Chcem...

Získať API pre údaje o mene XRP pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789298
USD / CAD1.36739
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.671024

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%