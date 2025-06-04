XRP - Ripple
Kód meny pre Ripple je XRP.
Informácie o Ripple
XRP je digitálny majetok vytvorený pre platby. Je to natívny digitálny majetok na XRP Ledger, open-source, bez povolení a decentralizovanej blockchain technológii, ktorá dokáže vyrovnať transakcie za 3-5 sekúnd. XRP môže byť poslaný priamo bez potreby centrálneho sprostredkovateľa, čo z neho robí pohodlný nástroj na rýchle a efektívne prepojenie dvoch rôznych mien.
Riziká pri používaní Ripple
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a momentálne nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky kompromitované hackermi, čo viedlo k veľkým krádežiam.
História Ripple
XRP je natívny majetok XRP ledgeru, blockchainu, ktorý bol pôvodne vyvinutý v roku 2011 vývojármi Arthurom Brittom, Jedom McCalebom a Davidom Schwartzom. Protokol bol oficiálne spustený v roku 2012 a čoskoro po tom tím vytvoril novú spoločnosť s názvom OpenCoin, ktorú viedol Chris Larsen, ktorý sa pripojil ako generálny riaditeľ.
Štatistiky Ripple
|Názov
|Ripple
|Menšia jednotka
|1/1000000 = drop
|Symbol menšej jednotky
|drop
