CZK - Česká koruna
Česká koruna je mena Česká republika. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Česká koruna je kurz CZK na USD. Kód meny pre Koruny je CZK a symbol meny je Kč. Nižšie nájdete kurzy Česká koruna a prevodník mien.
Štatistiky Česká koruna
|Názov
|Česká koruna
|Symbol
|Kč
|Menšia jednotka
|1/100 = Haléru
|Symbol menšej jednotky
|h
|Najlepšia konverzia CZK
|CZK na USD
|Najlepší graf CZK
|Graf CZK na USD
Profil Česká koruna
|Mince
|Často používané: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Bankovky
|Často používané: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Centrálna banka
|Česká národná banka
|Používatelia
Česká republika
Prečo vás zaujíma CZK?
