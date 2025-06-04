  1. Domov
CZK - Česká koruna

Česká koruna je mena Česká republika. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Česká koruna je kurz CZK na USD. Kód meny pre Koruny je CZK a symbol meny je Kč. Nižšie nájdete kurzy Česká koruna a prevodník mien.

Štatistiky Česká koruna

NázovČeská koruna
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Haléru
Symbol menšej jednotkyh
Najlepšia konverzia CZKCZK na USD
Najlepší graf CZKGraf CZK na USD

Profil Česká koruna

MinceČasto používané: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
BankovkyČasto používané: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Centrálna bankaČeská národná banka
Používatelia
Česká republika

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17648
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.790091
USD / CAD1.36661
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.670735

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%