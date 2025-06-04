  1. Domov
KYD - Kajmanský dolár

Kajmanský dolár je mena Kajmanské ostrovy. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kajmanský dolár je kurz KYD na USD. Kód meny pre Doláre je KYD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Kajmanský dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Kajmanský dolár

NázovKajmanský dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia KYDKYD na USD
Najlepší graf KYDGraf KYD na USD

Profil Kajmanský dolár

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
BankovkyČasto používané: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Centrálna bankaMonetárna autorita Kajmanských ostrovov
Používatelia
Kajmanské ostrovy

Prečo vás zaujíma KYD?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17683
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.602
GBP / USD1.34911
USD / CHF0.789885
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670949

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%