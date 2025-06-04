KYD - Kajmanský dolár
Kajmanský dolár je mena Kajmanské ostrovy. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kajmanský dolár je kurz KYD na USD. Kód meny pre Doláre je KYD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Kajmanský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Kajmanský dolár
|Názov
|Kajmanský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia KYD
|KYD na USD
|Najlepší graf KYD
|Graf KYD na USD
Profil Kajmanský dolár
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Bankovky
|Často používané: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Centrálna banka
|Monetárna autorita Kajmanských ostrovov
|Používatelia
Kajmanské ostrovy
Prečo vás zaujíma KYD?
