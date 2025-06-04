LAK - Laoský kip
Laoský kip je mena Laos. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Laoský kip je kurz LAK na USD. Kód meny pre Kipy je LAK a symbol meny je ₭. Nižšie nájdete kurzy Laoský kip a prevodník mien.
Štatistiky Laoský kip
|Názov
|Laoský kip
|Symbol
|₭
|Menšia jednotka
|1/100 = Att
|Symbol menšej jednotky
|Att
|Najlepšia konverzia LAK
|LAK na USD
|Najlepší graf LAK
|Graf LAK na USD
Profil Laoský kip
|Mince
|Často používané:
Zriedka používané: Att10, Att20, Att50
|Bankovky
|Často používané: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Zriedka používané: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Centrálna banka
|Bank of Lao P.D.R.
|Používatelia
Laos
Laos
Prečo vás zaujíma LAK?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre LAKZískať kurzy LAK do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene LAK pre moju firmu