LAK - Laoský kip

Laoský kip je mena Laos. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Laoský kip je kurz LAK na USD. Kód meny pre Kipy je LAK a symbol meny je ₭. Nižšie nájdete kurzy Laoský kip a prevodník mien.

Štatistiky Laoský kip

NázovLaoský kip
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Att
Symbol menšej jednotkyAtt
Najlepšia konverzia LAKLAK na USD
Najlepší graf LAKGraf LAK na USD

Profil Laoský kip

MinceČasto používané:
Zriedka používané: Att10, Att20, Att50
BankovkyČasto používané: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Zriedka používané: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Centrálna bankaBank of Lao P.D.R.
Používatelia
Laos

