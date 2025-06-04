  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. YER

yer
YER - Jemenský rial

Jemenský rial je mena Jemen. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Jemenský rial je kurz YER na USD. Kód meny pre Rialy je YER a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Jemenský rial a prevodník mien.

Vyberte menu

yer
YERJemenský rial

Štatistiky Jemenský rial

NázovJemenský rial
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Fils
Symbol menšej jednotkyFils
Najlepšia konverzia YERYER na USD
Najlepší graf YERGraf YER na USD

Profil Jemenský rial

BankovkyČasto používané: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Centrálna bankaCentrálna banka Jemenu
Používatelia
Jemen

Prečo vás zaujíma YER?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre YERZískať kurzy YER do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene YER pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789298
USD / CAD1.36739
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.671024

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%