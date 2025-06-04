YER - Jemenský rial
Jemenský rial je mena Jemen. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Jemenský rial je kurz YER na USD. Kód meny pre Rialy je YER a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Jemenský rial a prevodník mien.
Štatistiky Jemenský rial
|Názov
|Jemenský rial
|Symbol
|﷼
|Menšia jednotka
|1/100 = Fils
|Symbol menšej jednotky
|Fils
|Najlepšia konverzia YER
|YER na USD
|Najlepší graf YER
|Graf YER na USD
Profil Jemenský rial
|Bankovky
|Často používané: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Jemenu
|Používatelia
Jemen
Jemen
