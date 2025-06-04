  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. LRD

lrd
LRD - Libérijský dolár

Libérijský dolár je mena Libéria. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Libérijský dolár je kurz LRD na USD. Kód meny pre Doláre je LRD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Libérijský dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

lrd
LRDLibérijský dolár

Štatistiky Libérijský dolár

NázovLibérijský dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotky¢
Najlepšia konverzia LRDLRD na USD
Najlepší graf LRDGraf LRD na USD

Profil Libérijský dolár

MinceČasto používané: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
BankovkyČasto používané: $5, $10, $20, $50, $100
Centrálna bankaCentrálna banka Libérie
Používatelia
Libéria

Prečo vás zaujíma LRD?

Chcem...

Prihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre LRDZískať kurzy LRD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene LRD pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.573
GBP / USD1.34937
USD / CHF0.789832
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.323
AUD / USD0.670947

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%