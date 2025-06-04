LRD - Libérijský dolár
Libérijský dolár je mena Libéria. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Libérijský dolár je kurz LRD na USD. Kód meny pre Doláre je LRD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Libérijský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Libérijský dolár
|Názov
|Libérijský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia LRD
|LRD na USD
|Najlepší graf LRD
|Graf LRD na USD
Profil Libérijský dolár
|Mince
|Často používané: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrálna banka
|Centrálna banka Libérie
|Používatelia
Libéria
Libéria