CUC - Kubánske konvertibilné peso

Kubánske konvertibilné peso je mena Kuba. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kubánske konvertibilné peso je kurz CUC na USD. Kód meny pre Konvertibilné pesos je CUC a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Kubánske konvertibilné peso a prevodník mien.

Varovanie: Od 14. novembra 2004 je všetka výmena medzi CUC a USD podliehajúca 10% kubánskej dani na vrch všetkých výmenných kurzov.
Od 14. marca 2011 sú vývozy oslobodené od 10% kubánskej dane.

Štatistiky Kubánske konvertibilné peso

NázovKubánske konvertibilné peso
SymbolCUC$
Menšia jednotka1/100 = Centavo konvertibilné
Symbol menšej jednotky¢
Najlepšia konverzia CUCCUC na USD
Najlepší graf CUCGraf CUC na USD

Profil Kubánske konvertibilné peso

PrezývkyChavito
MinceČasto používané: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
BankovkyČasto používané: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Centrálna bankaCentrálna banka Kuby
Používatelia
Kuba

