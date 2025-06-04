CUC - Kubánske konvertibilné peso
Kubánske konvertibilné peso je mena Kuba. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kubánske konvertibilné peso je kurz CUC na USD. Kód meny pre Konvertibilné pesos je CUC a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Kubánske konvertibilné peso a prevodník mien.
Varovanie: Od 14. novembra 2004 je všetka výmena medzi CUC a USD podliehajúca 10% kubánskej dani na vrch všetkých výmenných kurzov.
Od 14. marca 2011 sú vývozy oslobodené od 10% kubánskej dane.
Štatistiky Kubánske konvertibilné peso
|Názov
|Kubánske konvertibilné peso
|Symbol
|CUC$
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo konvertibilné
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia CUC
|CUC na USD
|Najlepší graf CUC
|Graf CUC na USD
Profil Kubánske konvertibilné peso
|Prezývky
|Chavito
|Mince
|Často používané: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Bankovky
|Často používané: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Centrálna banka
|Centrálna banka Kuby
|Používatelia
Kuba
Kuba