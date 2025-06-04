BZD - Belizský dolár
Belizský dolár je mena Beliz. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Belizský dolár je kurz BZD na USD. Kód meny pre Doláre je BZD a symbol meny je BZ$. Nižšie nájdete kurzy Belizský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Belizský dolár
|Názov
|Belizský dolár
|Symbol
|BZ$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia BZD
|BZD na USD
|Najlepší graf BZD
|Graf BZD na USD
Profil Belizský dolár
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Bankovky
|Často používané: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Centrálna banka
|Centrálna banka Beliz
|Používatelia
Beliz
Beliz
