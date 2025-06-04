  1. Domov
BZD - Belizský dolár

Belizský dolár je mena Beliz. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Belizský dolár je kurz BZD na USD. Kód meny pre Doláre je BZD a symbol meny je BZ$. Nižšie nájdete kurzy Belizský dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Belizský dolár

NázovBelizský dolár
SymbolBZ$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia BZDBZD na USD
Najlepší graf BZDGraf BZD na USD

Profil Belizský dolár

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
BankovkyČasto používané: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Centrálna bankaCentrálna banka Beliz
Používatelia
Beliz

Prečo vás zaujíma BZD?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17638
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34865
USD / CHF0.789934
USD / CAD1.36688
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670866

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%