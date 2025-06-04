  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. INR

inr
INR - Indická rupia

Indická rupia je mena India. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Indická rupia je kurz INR na USD. Kód meny pre Rupie je INR a symbol meny je ₹. Nižšie nájdete kurzy Indická rupia a prevodník mien.

Vyberte menu

inr
INRIndická rupia

Centrálna banka v Indii sa nazýva Rezervná banka Indie. INR je riadený floating, ktorý umožňuje trhu určiť výmenný kurz. Z tohto dôvodu sa zásahy používajú iba na udržanie nízkej volatility vo výmenných kurzoch.

Rané razenie mincí v Indii
India bola jedným z prvých vydavateľov mincí, okolo 6. storočia pred naším letopočtom, pričom prvé zdokumentované mince sa nazývali 'punch-marked' mince kvôli spôsobu ich výroby. Dizajny indických mincí sa v priebehu nasledujúcich storočí často menili, keď rôzne ríše vstúpili a vypadli. V 12. storočí bola zavedená nová mena nazývaná Tanka. Počas obdobia Mughalov bol zavedený jednotný menový systém a bola zavedená strieborná Rupayya alebo Rupia. Štáty predkoloniálnej Indie razili svoje mince s podobným dizajnom ako strieborná Rupia s variáciami v závislosti od ich regiónu pôvodu.

Mena v Britskej Indii
V roku 1825 Britská India prijala systém strieborného štandardu založený na Rupii a používal sa až do konca 20. storočia. Hoci bola India kolóniou Británie, nikdy neprijala libru šterlingov. V roku 1866 sa finančné inštitúcie zrútili a kontrola nad papierovými peniazmi bola presunutá na britskú vládu, pričom prezidentské banky boli rozobrané o rok neskôr. V tom istom roku bola vydaná séria bankoviek Victoria Portrait na počesť kráľovnej Viktórie a zostala v obehu približne 50 rokov.

Moderná indická rupia
Po získaní nezávislosti v roku 1947 a stavaní sa republikou v roku 1950 bola moderná Rupia Indie (INR) zmenená späť na dizajn podpisovej mince. Indická Rupia bola prijatá ako jediná mena krajiny a používanie iných domácich mincí bolo odstránené z obehu. India prijala systém desatinného delenia v roku 1957.

V roku 2016 prestali byť Rs 500 a Rs 1,000 zákonným platidlom v Indii. Odstránenie denominácií je pokusom zastaviť korupciu a nelegálne držanie hotovosti. V novembri toho istého roku začala Rezervná banka Indie vydávať bankovky v nominálnej hodnote ₹ 2000 v sérii Mahatma Gandhi (Nová).

Štatistiky Indická rupia

NázovIndická rupia
Symbol
Menšia jednotka1/100 = paisa
Symbol menšej jednotkyp
Najlepšia konverzia INRINR na USD
Najlepší graf INRGraf INR na USD

Profil Indická rupia

PrezývkyTaaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
MinceČasto používané: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
BankovkyČasto používané: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Zriedka používané: ₹1, ₹2
Centrálna bankaRezervná banka Indie
Používatelia
India, Bhután, Nepál

Prečo vás zaujíma INR?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre INRZískať kurzy INR do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene INR pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17668
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.790013
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.306
AUD / USD0.670936

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%