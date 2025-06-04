INR - Indická rupia
Indická rupia je mena India. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Indická rupia je kurz INR na USD. Kód meny pre Rupie je INR a symbol meny je ₹. Nižšie nájdete kurzy Indická rupia a prevodník mien.
Centrálna banka v Indii sa nazýva Rezervná banka Indie. INR je riadený floating, ktorý umožňuje trhu určiť výmenný kurz. Z tohto dôvodu sa zásahy používajú iba na udržanie nízkej volatility vo výmenných kurzoch.
Rané razenie mincí v Indii
India bola jedným z prvých vydavateľov mincí, okolo 6. storočia pred naším letopočtom, pričom prvé zdokumentované mince sa nazývali 'punch-marked' mince kvôli spôsobu ich výroby. Dizajny indických mincí sa v priebehu nasledujúcich storočí často menili, keď rôzne ríše vstúpili a vypadli. V 12. storočí bola zavedená nová mena nazývaná Tanka. Počas obdobia Mughalov bol zavedený jednotný menový systém a bola zavedená strieborná Rupayya alebo Rupia. Štáty predkoloniálnej Indie razili svoje mince s podobným dizajnom ako strieborná Rupia s variáciami v závislosti od ich regiónu pôvodu.
Mena v Britskej Indii
V roku 1825 Britská India prijala systém strieborného štandardu založený na Rupii a používal sa až do konca 20. storočia. Hoci bola India kolóniou Británie, nikdy neprijala libru šterlingov. V roku 1866 sa finančné inštitúcie zrútili a kontrola nad papierovými peniazmi bola presunutá na britskú vládu, pričom prezidentské banky boli rozobrané o rok neskôr. V tom istom roku bola vydaná séria bankoviek Victoria Portrait na počesť kráľovnej Viktórie a zostala v obehu približne 50 rokov.
Moderná indická rupia
Po získaní nezávislosti v roku 1947 a stavaní sa republikou v roku 1950 bola moderná Rupia Indie (INR) zmenená späť na dizajn podpisovej mince. Indická Rupia bola prijatá ako jediná mena krajiny a používanie iných domácich mincí bolo odstránené z obehu. India prijala systém desatinného delenia v roku 1957.
Štatistiky Indická rupia
|Názov
|Indická rupia
|Symbol
|₹
|Menšia jednotka
|1/100 = paisa
|Symbol menšej jednotky
|p
|Najlepšia konverzia INR
|INR na USD
|Najlepší graf INR
|Graf INR na USD
Profil Indická rupia
|Prezývky
|Taaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
|Mince
|Často používané: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
|Bankovky
|Často používané: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Zriedka používané: ₹1, ₹2
|Centrálna banka
|Rezervná banka Indie
|Používatelia
India, Bhután, Nepál
India, Bhután, Nepál
Prečo vás zaujíma INR?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre INRZískať kurzy INR do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene INR pre moju firmu