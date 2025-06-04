  1. Domov
MVR - Maldivská rupia

Maldivská rupia je mena Maldivy (Maldivské ostrovy). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Maldivská rupia je kurz MVR na USD. Kód meny pre Rufiyaa je MVR a symbol meny je Rf. Nižšie nájdete kurzy Maldivská rupia a prevodník mien.

Štatistiky Maldivská rupia

NázovMaldivská rupia
SymbolRufiyaa
Menšia jednotka1/100 = Laari
Symbol menšej jednotkyLaari
Najlepšia konverzia MVRMVR na USD
Najlepší graf MVRGraf MVR na USD

Profil Maldivská rupia

MinceČasto používané: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
BankovkyČasto používané: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
Centrálna bankaMaldivská menová autorita
Používatelia
Maldivy (Maldivské ostrovy)

