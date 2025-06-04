MVR - Maldivská rupia
Maldivská rupia je mena Maldivy (Maldivské ostrovy). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Maldivská rupia je kurz MVR na USD. Kód meny pre Rufiyaa je MVR a symbol meny je Rf. Nižšie nájdete kurzy Maldivská rupia a prevodník mien.
Štatistiky Maldivská rupia
|Názov
|Maldivská rupia
|Symbol
|Rufiyaa
|Menšia jednotka
|1/100 = Laari
|Symbol menšej jednotky
|Laari
|Najlepšia konverzia MVR
|MVR na USD
|Najlepší graf MVR
|Graf MVR na USD
Profil Maldivská rupia
|Mince
|Často používané: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Bankovky
|Často používané: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Centrálna banka
|Maldivská menová autorita
|Používatelia
Maldivy (Maldivské ostrovy)
Prečo vás zaujíma MVR?
