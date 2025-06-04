  1. Domov
ZWL - Zimbabwiansky dolár

Zimbabwiansky dolár je mena Zimbabwe. Kód meny pre Doláre je ZWL a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Zimbabwiansky dolár a prevodník mien.

Upozornenie: Tento zimbabwiansky dolár (ZWL) bol pozastavený na neurčito.

ZWLZimbabwiansky dolár (zastarané)

Štatistiky Zimbabwiansky dolár

NázovZimbabwiansky dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent

Profil Zimbabwiansky dolár

Centrálna bankaRezervná banka Zimbabwe

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17747
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34960
USD / CHF0.789354
USD / CAD1.36743
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670995

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%