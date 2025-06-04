ZWL - Zimbabwiansky dolár
Zimbabwiansky dolár je mena Zimbabwe. Kód meny pre Doláre je ZWL a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Zimbabwiansky dolár a prevodník mien.
Upozornenie: Tento zimbabwiansky dolár (ZWL) bol pozastavený na neurčito.
Štatistiky Zimbabwiansky dolár
|Názov
|Zimbabwiansky dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
Profil Zimbabwiansky dolár
|Centrálna banka
|Rezervná banka Zimbabwe
