GGP - Guernseyská libra
Guernseyská libra je mena Guernsey. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Guernseyská libra je kurz GGP na USD. Kód meny pre Libry je GGP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Guernseyská libra a prevodník mien.
Štatistiky Guernseyská libra
|Názov
|Guernseyská libra
|Symbol
|£
|Menšia jednotka
|1/100 = Penny
|Symbol menšej jednotky
|p
|Najlepšia konverzia GGP
|GGP na USD
|Najlepší graf GGP
|Graf GGP na USD
Profil Guernseyská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankovky
|Často používané: £1, £5, £10, £20, £50
|Používatelia
Guernsey
Guernsey
Prečo vás zaujíma GGP?
