GGP - Guernseyská libra

Guernseyská libra je mena Guernsey. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Guernseyská libra je kurz GGP na USD. Kód meny pre Libry je GGP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Guernseyská libra a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Guernseyská libra

NázovGuernseyská libra
Symbol£
Menšia jednotka1/100 = Penny
Symbol menšej jednotkyp
Najlepšia konverzia GGPGGP na USD
Najlepší graf GGPGraf GGP na USD

Profil Guernseyská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankovkyČasto používané: £1, £5, £10, £20, £50
Používatelia
Guernsey

Prečo vás zaujíma GGP?

Chcem...

