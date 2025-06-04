COP - Kolumbijské peso
Kolumbijské peso je mena Kolumbia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kolumbijské peso je kurz COP na USD. Kód meny pre Pesos je COP a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Kolumbijské peso a prevodník mien.
Štatistiky Kolumbijské peso
|Názov
|Kolumbijské peso
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|Centavo
|Najlepšia konverzia COP
|COP na USD
|Najlepší graf COP
|Graf COP na USD
Profil Kolumbijské peso
|Mince
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Bankovky
|Často používané: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Centrálna banka
|Centrálny bank Kolumbie
|Používatelia
Kolumbia
Prečo vás zaujíma COP?
