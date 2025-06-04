  1. Domov
COP - Kolumbijské peso

Kolumbijské peso je mena Kolumbia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kolumbijské peso je kurz COP na USD. Kód meny pre Pesos je COP a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Kolumbijské peso a prevodník mien.

Štatistiky Kolumbijské peso

NázovKolumbijské peso
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Centavo
Symbol menšej jednotkyCentavo
Najlepšia konverzia COPCOP na USD
Najlepší graf COPGraf COP na USD

Profil Kolumbijské peso

MinceČasto používané: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
BankovkyČasto používané: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
Centrálna bankaCentrálny bank Kolumbie
Používatelia
Kolumbia

