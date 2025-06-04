  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. LVL

lvl
LVL - Lotyšský lat

Lotyšský lat je mena Lotyšsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Lotyšský lat je kurz LVL na USD. Kód meny pre Laty je LVL a symbol meny je Ls. Nižšie nájdete kurzy Lotyšský lat a prevodník mien.

Lotyšský lat bol nahradený eurom 1. januára 2014. Lat už nie je akceptovaný ako zákonné platidlo od 15. januára 2014.

Vyberte menu

lvl
LVLLotyšský lat

Štatistiky Lotyšský lat

NázovLotyšský lat
SymbolLs
Menšia jednotka1/100 = Santims
Symbol menšej jednotkySantims
Najlepšia konverzia LVLLVL na USD
Najlepší graf LVLGraf LVL na USD

Profil Lotyšský lat

MinceČasto používané: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
BankovkyČasto používané: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Centrálna bankaNárodná banka Lotyšska
Používatelia
Lotyšsko

Prečo vás zaujíma LVL?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre LVLZískať kurzy LVL do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene LVL pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.573
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789794
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.671014

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%