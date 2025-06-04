LVL - Lotyšský lat
Lotyšský lat je mena Lotyšsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Lotyšský lat je kurz LVL na USD. Kód meny pre Laty je LVL a symbol meny je Ls. Nižšie nájdete kurzy Lotyšský lat a prevodník mien.
Lotyšský lat bol nahradený eurom 1. januára 2014. Lat už nie je akceptovaný ako zákonné platidlo od 15. januára 2014.
Štatistiky Lotyšský lat
|Názov
|Lotyšský lat
|Symbol
|Ls
|Menšia jednotka
|1/100 = Santims
|Symbol menšej jednotky
|Santims
|Najlepšia konverzia LVL
|LVL na USD
|Najlepší graf LVL
|Graf LVL na USD
Profil Lotyšský lat
|Mince
|Často používané: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Bankovky
|Často používané: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Centrálna banka
|Národná banka Lotyšska
|Používatelia
Lotyšsko
Lotyšsko
