IRR - Iránsky rial
Iránsky rial je mena Irán. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Iránsky rial je kurz IRR na USD. Kód meny pre Rialy je IRR a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Iránsky rial a prevodník mien.
Štatistiky Iránsky rial
|Názov
|Iránsky rial
|Symbol
|﷼
|Menšia jednotka
|1/100 = Dinar
|Symbol menšej jednotky
|Dinar
|Najlepšia konverzia IRR
|IRR na USD
|Najlepší graf IRR
|Graf IRR na USD
Profil Iránsky rial
|Mince
|Často používané: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Bankovky
|Často používané: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Islamskej republiky Irán
|Používatelia
Irán
Irán