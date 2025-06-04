  1. Domov
IRR - Iránsky rial

Iránsky rial je mena Irán. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Iránsky rial je kurz IRR na USD. Kód meny pre Rialy je IRR a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Iránsky rial a prevodník mien.

IRRIránsky rial

Štatistiky Iránsky rial

NázovIránsky rial
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Dinar
Symbol menšej jednotkyDinar
Najlepšia konverzia IRRIRR na USD
Najlepší graf IRRGraf IRR na USD

Profil Iránsky rial

MinceČasto používané: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
BankovkyČasto používané: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Centrálna bankaCentrálna banka Islamskej republiky Irán
Používatelia
Irán

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17683
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789933
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.312
AUD / USD0.671030

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%