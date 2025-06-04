  1. Domov
AMD - Arménsky dram

Arménsky dram je mena Arménsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Arménsky dram je kurz AMD na USD. Kód meny pre Dramy je AMD a symbol meny je ֏. Nižšie nájdete kurzy Arménsky dram a prevodník mien.

Štatistiky Arménsky dram

NázovArménsky dram
Symbol֏
Menšia jednotka1/100 = Luma
Symbol menšej jednotkyLuma
Najlepšia konverzia AMDAMD na USD
Najlepší graf AMDGraf AMD na USD

Profil Arménsky dram

MinceČasto používané: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
BankovkyČasto používané: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Centrálna bankaCentrálna banka Arménska
Používatelia
Arménsko

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17775
GBP / EUR1.14680
USD / JPY156.430
GBP / USD1.35064
USD / CHF0.788849
USD / CAD1.36578
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671527

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%