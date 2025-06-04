AMD - Arménsky dram
Arménsky dram je mena Arménsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Arménsky dram je kurz AMD na USD. Kód meny pre Dramy je AMD a symbol meny je ֏. Nižšie nájdete kurzy Arménsky dram a prevodník mien.
Štatistiky Arménsky dram
|Názov
|Arménsky dram
|Symbol
|֏
|Menšia jednotka
|1/100 = Luma
|Symbol menšej jednotky
|Luma
|Najlepšia konverzia AMD
|AMD na USD
|Najlepší graf AMD
|Graf AMD na USD
Profil Arménsky dram
|Mince
|Často používané: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Bankovky
|Často používané: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Centrálna banka
|Centrálna banka Arménska
|Používatelia
Arménsko
Arménsko
