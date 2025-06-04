  1. Domov
GHS - Ghanský cedi

Ghanský cedi je mena Ghana. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Ghanský cedi je kurz GHS na USD. Kód meny pre Cedis je GHS a symbol meny je GH₵. Nižšie nájdete kurzy Ghanský cedi a prevodník mien.

Štatistiky Ghanský cedi

NázovGhanský cedi
SymbolGH¢
Menšia jednotka1/100 = Ghana Pesewa
Symbol menšej jednotkyGp
Najlepšia konverzia GHSGHS na USD
Najlepší graf GHSGraf GHS na USD

Profil Ghanský cedi

MinceČasto používané: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
BankovkyČasto používané: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Centrálna bankaBanka Ghany
Používatelia
Ghana

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17657
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.645
GBP / USD1.34882
USD / CHF0.790061
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.304
AUD / USD0.670887

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%