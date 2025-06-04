GHS - Ghanský cedi
Ghanský cedi je mena Ghana. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Ghanský cedi je kurz GHS na USD. Kód meny pre Cedis je GHS a symbol meny je GH₵. Nižšie nájdete kurzy Ghanský cedi a prevodník mien.
Štatistiky Ghanský cedi
|Názov
|Ghanský cedi
|Symbol
|GH¢
|Menšia jednotka
|1/100 = Ghana Pesewa
|Symbol menšej jednotky
|Gp
|Najlepšia konverzia GHS
|GHS na USD
|Najlepší graf GHS
|Graf GHS na USD
Profil Ghanský cedi
|Mince
|Často používané: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Bankovky
|Často používané: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Centrálna banka
|Banka Ghany
|Používatelia
Ghana
Ghana
