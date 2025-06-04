  1. Domov
BTN - Bhutánsky ngultrum

Bhutánsky ngultrum je mena Bhután. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bhutánsky ngultrum je kurz BTN na USD. Kód meny pre Ngultrumy je BTN a symbol meny je Nu.. Nižšie nájdete kurzy Bhutánsky ngultrum a prevodník mien.

Vyberte menu

BTNBhutánsky ngultrum

Štatistiky Bhutánsky ngultrum

NázovBhutánsky ngultrum
SymbolNgultrum
Menšia jednotka1/100 = chhertum
Symbol menšej jednotkychhertum
Najlepšia konverzia BTNBTN na USD
Najlepší graf BTNGraf BTN na USD

Profil Bhutánsky ngultrum

MinceČasto používané: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
BankovkyČasto používané: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
Centrálna bankaKráľovská menová autorita Bhutánu
Používatelia
Bhután

Prečo vás zaujíma BTN?

Chcem...

