BTN - Bhutánsky ngultrum
Bhutánsky ngultrum je mena Bhután. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bhutánsky ngultrum je kurz BTN na USD. Kód meny pre Ngultrumy je BTN a symbol meny je Nu.. Nižšie nájdete kurzy Bhutánsky ngultrum a prevodník mien.
Štatistiky Bhutánsky ngultrum
|Názov
|Bhutánsky ngultrum
|Symbol
|Ngultrum
|Menšia jednotka
|1/100 = chhertum
|Symbol menšej jednotky
|chhertum
|Najlepšia konverzia BTN
|BTN na USD
|Najlepší graf BTN
|Graf BTN na USD
Profil Bhutánsky ngultrum
|Mince
|Často používané: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Bankovky
|Často používané: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Centrálna banka
|Kráľovská menová autorita Bhutánu
|Používatelia
Bhután
Bhután
Prečo vás zaujíma BTN?
