BDT - Bangladéšska taka

Bangladéšska taka je mena Bangladéš. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bangladéšska taka je kurz BDT na USD. Kód meny pre Taky je BDT a symbol meny je ৳. Nižšie nájdete kurzy Bangladéšska taka a prevodník mien.

Štatistiky Bangladéšska taka

NázovBangladéšska taka
SymbolTk
Menšia jednotka1/100 = poisha
Symbol menšej jednotkypoisha
Najlepšia konverzia BDTBDT na USD
Najlepší graf BDTGraf BDT na USD

Profil Bangladéšska taka

MinceČasto používané: Tk1, Tk2, Tk5
Zriedka používané: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
BankovkyČasto používané: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Zriedka používané: Tk1
Centrálna bankaBangladéšska banka
Používatelia
Bangladéš

