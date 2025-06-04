BDT - Bangladéšska taka
Bangladéšska taka je mena Bangladéš. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bangladéšska taka je kurz BDT na USD. Kód meny pre Taky je BDT a symbol meny je ৳. Nižšie nájdete kurzy Bangladéšska taka a prevodník mien.
Štatistiky Bangladéšska taka
|Názov
|Bangladéšska taka
|Symbol
|Tk
|Menšia jednotka
|1/100 = poisha
|Symbol menšej jednotky
|poisha
|Najlepšia konverzia BDT
|BDT na USD
|Najlepší graf BDT
|Graf BDT na USD
Profil Bangladéšska taka
|Mince
|Často používané: Tk1, Tk2, Tk5
Zriedka používané: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Bankovky
|Často používané: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Zriedka používané: Tk1
|Centrálna banka
|Bangladéšska banka
|Používatelia
Bangladéš
Bangladéš
