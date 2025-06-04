  1. Domov
ERN - Eritrejská nakfa

Eritrejská nakfa je mena Eritrea. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Eritrejská nakfa je kurz ERN na USD. Kód meny pre Nakfas je ERN a symbol meny je Nfk. Nižšie nájdete kurzy Eritrejská nakfa a prevodník mien.

Vyberte menu

ERNEritrejská nakfa

Štatistiky Eritrejská nakfa

NázovEritrejská nakfa
SymbolNkf
Menšia jednotka1/100 = cent
Symbol menšej jednotkycent
Najlepšia konverzia ERNERN na USD
Najlepší graf ERNGraf ERN na USD

Profil Eritrejská nakfa

Centrálna bankaBank of Eritrea
Používatelia
Eritrea

Prečo vás zaujíma ERN?

Chcem...

