ERN - Eritrejská nakfa
Eritrejská nakfa je mena Eritrea. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Eritrejská nakfa je kurz ERN na USD. Kód meny pre Nakfas je ERN a symbol meny je Nfk. Nižšie nájdete kurzy Eritrejská nakfa a prevodník mien.
Štatistiky Eritrejská nakfa
|Názov
|Eritrejská nakfa
|Symbol
|Nkf
|Menšia jednotka
|1/100 = cent
|Symbol menšej jednotky
|cent
|Najlepšia konverzia ERN
|ERN na USD
|Najlepší graf ERN
|Graf ERN na USD
Profil Eritrejská nakfa
|Centrálna banka
|Bank of Eritrea
|Používatelia
Eritrea
Eritrea
