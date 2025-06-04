BBD - Barbadoský dolár
Barbadoský dolár je mena Barbados. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Barbadoský dolár je kurz BBD na USD. Kód meny pre Doláre je BBD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Barbadoský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Barbadoský dolár
|Názov
|Barbadoský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia BBD
|BBD na USD
|Najlepší graf BBD
|Graf BBD na USD
Profil Barbadoský dolár
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrálna banka
|Centrálna banka Barbadosu
|Používatelia
Barbados
Barbados
