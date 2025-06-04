  1. Domov
BBD - Barbadoský dolár

Barbadoský dolár je mena Barbados. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Barbadoský dolár je kurz BBD na USD. Kód meny pre Doláre je BBD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Barbadoský dolár a prevodník mien.

Štatistiky Barbadoský dolár

NázovBarbadoský dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia BBDBBD na USD
Najlepší graf BBDGraf BBD na USD

Profil Barbadoský dolár

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
BankovkyČasto používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrálna bankaCentrálna banka Barbadosu
Používatelia
Barbados

