ZWG - Zimbabwiansky dolár
Zimbabwiansky dolár je mena Zimbabwe. Kód meny pre Doláre je ZWG. Nižšie nájdete kurzy Zimbabwiansky dolár a prevodník mien.
Štatistiky Zimbabwiansky dolár
|Názov
|Zimbabwiansky dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
Profil Zimbabwiansky dolár
|Centrálna banka
|Rezervná banka Zimbabwe
Prečo vás zaujíma ZWG?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre ZWGZískať kurzy ZWG do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene ZWG pre moju firmu