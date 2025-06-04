NPR - Nepálska rupia
Nepálska rupia je mena Nepál. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nepálska rupia je kurz NPR na USD. Kód meny pre Rupie je NPR a symbol meny je ₨. Nižšie nájdete kurzy Nepálska rupia a prevodník mien.
Štatistiky Nepálska rupia
|Názov
|Nepálska rupia
|Symbol
|₨
|Menšia jednotka
|1/100 = paisa
|Symbol menšej jednotky
|paisa
|Najlepšia konverzia NPR
|NPR na USD
|Najlepší graf NPR
|Graf NPR na USD
Profil Nepálska rupia
|Mince
|Často používané: paisa1, paisa5, paisa10, paisa25, paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Bankovky
|Často používané: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Zriedka používané: ₨1, ₨2
|Centrálna banka
|Nepálska Rastra banka
|Používatelia
Nepál, India (neoficiálne pri hranici India-Nepál)
