NPR - Nepálska rupia

Nepálska rupia je mena Nepál. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Nepálska rupia je kurz NPR na USD. Kód meny pre Rupie je NPR a symbol meny je ₨. Nižšie nájdete kurzy Nepálska rupia a prevodník mien.

Štatistiky Nepálska rupia

NázovNepálska rupia
Symbol
Menšia jednotka1/100 = paisa
Symbol menšej jednotkypaisa
Najlepšia konverzia NPRNPR na USD
Najlepší graf NPRGraf NPR na USD

Profil Nepálska rupia

MinceČasto používané: paisa1, paisa5, paisa10, paisa25, paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
BankovkyČasto používané: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Zriedka používané: ₨1, ₨2
Centrálna bankaNepálska Rastra banka
Používatelia
Nepál, India (neoficiálne pri hranici India-Nepál)

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.549
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789705
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.317
AUD / USD0.671054

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%