KGS - Kirgizský som
Kirgizský som je mena Kirgizsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kirgizský som je kurz KGS na USD. Kód meny pre somy je KGS a symbol meny je лв. Nižšie nájdete kurzy Kirgizský som a prevodník mien.
Štatistiky Kirgizský som
|Názov
|Kirgizský som
|Symbol
|лв
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia KGS
|KGS na USD
|Najlepší graf KGS
|Graf KGS na USD
Profil Kirgizský som
|Používatelia
Kirgizsko
Kirgizsko
Prečo vás zaujíma KGS?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre KGSZískať kurzy KGS do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene KGS pre moju firmu