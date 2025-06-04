  1. Domov
kgs
KGS - Kirgizský som

Kirgizský som je mena Kirgizsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kirgizský som je kurz KGS na USD. Kód meny pre somy je KGS a symbol meny je лв. Nižšie nájdete kurzy Kirgizský som a prevodník mien.

KGSKirgizský som

Štatistiky Kirgizský som

NázovKirgizský som
Symbolлв
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia KGSKGS na USD
Najlepší graf KGSGraf KGS na USD

Profil Kirgizský som

Používatelia
Kirgizsko

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17683
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.602
GBP / USD1.34911
USD / CHF0.789885
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670949

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%