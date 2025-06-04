  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. MWK

mwk
MWK - Malawijská kwacha

Malawijská kwacha je mena Malawi. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Malawijská kwacha je kurz MWK na USD. Kód meny pre Kwachas je MWK a symbol meny je MK. Nižšie nájdete kurzy Malawijská kwacha a prevodník mien.

Vyberte menu

mwk
MWKMalawijská kwacha

Štatistiky Malawijská kwacha

NázovMalawijská kwacha
SymbolMK
Menšia jednotka1/100 = Tambala
Symbol menšej jednotkyTambala
Najlepšia konverzia MWKMWK na USD
Najlepší graf MWKGraf MWK na USD

Profil Malawijská kwacha

MinceČasto používané: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
BankovkyČasto používané: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
Centrálna bankaRezervná banka Malawi
Používatelia
Malawi

Prečo vás zaujíma MWK?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre MWKZískať kurzy MWK do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene MWK pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789775
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.323
AUD / USD0.671011

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%