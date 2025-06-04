MWK - Malawijská kwacha
Malawijská kwacha je mena Malawi. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Malawijská kwacha je kurz MWK na USD. Kód meny pre Kwachas je MWK a symbol meny je MK. Nižšie nájdete kurzy Malawijská kwacha a prevodník mien.
Štatistiky Malawijská kwacha
|Názov
|Malawijská kwacha
|Symbol
|MK
|Menšia jednotka
|1/100 = Tambala
|Symbol menšej jednotky
|Tambala
|Najlepšia konverzia MWK
|MWK na USD
|Najlepší graf MWK
|Graf MWK na USD
Profil Malawijská kwacha
|Mince
|Často používané: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
|Bankovky
|Často používané: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
|Centrálna banka
|Rezervná banka Malawi
|Používatelia
Malawi
