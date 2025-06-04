  1. Domov
ZAR - Juhoafrický rand

Juhoafrický rand je mena Južná Afrika. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Juhoafrický rand je kurz ZAR na USD. Kód meny pre rand je ZAR a symbol meny je R. Nižšie nájdete kurzy Juhoafrický rand a prevodník mien.

Ako obchodné centrum sa v Južnej Afrike obehovalo viacero mien. Prvou oficiálnou menou bol gulden. Na konci 17. storočia sa používal rixdollar, ktorý bol prvou juhoafrickou menou, ktorá obsahovala papierové bankovky. Počas britskej okupácie, v roku 1826, bola Kapská kolónia premenená na systém so sterlingom, hoci iné meny, vrátane španielskych dolárov, amerických dolárov, francúzskych frankov a indických rupií, pokračovali v obehu. V roku 1921 bola založená Rezervná banka Južnej Afriky ako centrálna banka. V roku 1961 juhoafrický rand nahradil libru v rámci desiatkového systému. Pomer bol 2 ZAR k 1 GBP.

Štatistiky Juhoafrický rand

NázovJuhoafrický rand
SymbolR
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyc
Najlepšia konverzia ZARZAR na USD
Najlepší graf ZARGraf ZAR na USD

Profil Juhoafrický rand

MinceČasto používané: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
BankovkyČasto používané: R10, R20, R50, R100, R200
Centrálna bankaRezervná banka Južnej Afriky
Používatelia
Južná Afrika, Lesotho, Namíbia

Prečo vás zaujíma ZAR?

Chcem...

