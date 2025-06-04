ZAR - Juhoafrický rand
Juhoafrický rand je mena Južná Afrika. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Juhoafrický rand je kurz ZAR na USD. Kód meny pre rand je ZAR a symbol meny je R. Nižšie nájdete kurzy Juhoafrický rand a prevodník mien.
Ako obchodné centrum sa v Južnej Afrike obehovalo viacero mien. Prvou oficiálnou menou bol gulden. Na konci 17. storočia sa používal rixdollar, ktorý bol prvou juhoafrickou menou, ktorá obsahovala papierové bankovky. Počas britskej okupácie, v roku 1826, bola Kapská kolónia premenená na systém so sterlingom, hoci iné meny, vrátane španielskych dolárov, amerických dolárov, francúzskych frankov a indických rupií, pokračovali v obehu. V roku 1921 bola založená Rezervná banka Južnej Afriky ako centrálna banka. V roku 1961 juhoafrický rand nahradil libru v rámci desiatkového systému. Pomer bol 2 ZAR k 1 GBP.
Štatistiky Juhoafrický rand
|Názov
|Juhoafrický rand
|Symbol
|R
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|c
|Najlepšia konverzia ZAR
|ZAR na USD
|Najlepší graf ZAR
|Graf ZAR na USD
Profil Juhoafrický rand
|Mince
|Často používané: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
|Bankovky
|Často používané: R10, R20, R50, R100, R200
|Centrálna banka
|Rezervná banka Južnej Afriky
|Používatelia
Južná Afrika, Lesotho, Namíbia
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre ZARZískať kurzy ZAR do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene ZAR pre moju firmu