RWF - Rwandský frank
Rwandský frank je mena Rwanda. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Rwandský frank je kurz RWF na USD. Kód meny pre Franky je RWF a symbol meny je R₣. Nižšie nájdete kurzy Rwandský frank a prevodník mien.
Štatistiky Rwandský frank
|Názov
|Rwandský frank
|Symbol
|Frank
|Menšia jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menšej jednotky
|Centime
|Najlepšia konverzia RWF
|RWF na USD
|Najlepší graf RWF
|Graf RWF na USD
Profil Rwandský frank
|Bankovky
|Často používané: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
|Používatelia
Rwanda
Rwanda
