  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. RWF

rwf
RWF - Rwandský frank

Rwandský frank je mena Rwanda. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Rwandský frank je kurz RWF na USD. Kód meny pre Franky je RWF a symbol meny je R₣. Nižšie nájdete kurzy Rwandský frank a prevodník mien.

Vyberte menu

rwf
RWFRwandský frank

Štatistiky Rwandský frank

NázovRwandský frank
SymbolFrank
Menšia jednotka1/100 = Centime
Symbol menšej jednotkyCentime
Najlepšia konverzia RWFRWF na USD
Najlepší graf RWFGraf RWF na USD

Profil Rwandský frank

BankovkyČasto používané: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
Používatelia
Rwanda

Prečo vás zaujíma RWF?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre RWFZískať kurzy RWF do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene RWF pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.570
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789751
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670994

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%