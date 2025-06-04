ISK - Islandská koruna
Islandská koruna je mena Island. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Islandská koruna je kurz ISK na USD. Kód meny pre Kronur je ISK a symbol meny je kr. Nižšie nájdete kurzy Islandská koruna a prevodník mien.
Ako bývalý člen Dánska, Island používal dánsky Rigsdaler a potom dánsku korunu. V roku 1885 začala krajina vydávať svoje vlastné bankovky. Počas dánskej nadvlády bol Island pripojený k škandinávskemu menovému zväzu až do roku 1914, keď sa menový zväz rozpadol. V roku 1918 získal Island autonómiu od Dánska a islandská koruna bola ustanovená ako oficiálna mena krajiny. Táto prvá koruna trpela hyperinfláciou a v roku 1981 došlo k reforme, ktorá prehodnotila menu o faktor 100. Nové bankovky a mince boli vydané a ISO kód meny bol zmenený z ISJ na ISK.
Finančná kríza Islandu v roku 2008
V roku 2008 krajina utrpela finančnú krízu, pri ktorej sa bankový sektor zrútil. Hodnota koruny sa prepadla. Hoci sa Centrálna banka snažila stabilizovať ju viazaním na euro, koruna naďalej klesala. Odvtedy prebieha debata o tom, či by Island mal prijať stabilnejšiu menu. Euro a kanadský dolár boli preferované, hoci názory sú stále zmiešané.
Štatistiky Islandská koruna
|Názov
|Islandská koruna
|Symbol
|kr
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia ISK
|ISK na USD
|Najlepší graf ISK
|Graf ISK na USD
Profil Islandská koruna
|Mince
|Často používané: kr1, kr5, kr10, kr50, kr100
|Bankovky
|Často používané: kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Islandu
|Používatelia
Island
Island
