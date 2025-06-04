  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. SVC

svc
SVC - Salvádorský colón

Salvádorský colón je mena El Salvador. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Salvádorský colón je kurz SVC na USD. Kód meny pre Kolóny je SVC a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Salvádorský colón a prevodník mien.

Upozornenie: Od roku 2001 zákon o menovej integrácii umožňuje obeh amerického dolára (USD) v Salvadore s fixným výmenným kurzom 8,75 colónov. Kolón je stále zákonným platidlom, avšak už nie je v obehu a zriedka sa používa.

Vyberte menu

svc
SVCSalvádorský colón

Štatistiky Salvádorský colón

NázovSalvádorský colón
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Centavo
Symbol menšej jednotky¢
Najlepšia konverzia SVCSVC na USD
Najlepší graf SVCGraf SVC na USD

Profil Salvádorský colón

MinceČasto používané: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Zriedka používané: ¢1, ¢2, ¢3
BankovkyČasto používané: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Používatelia
El Salvador

Prečo vás zaujíma SVC?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SVCZískať kurzy SVC do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SVC pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.590
GBP / USD1.34926
USD / CHF0.789866
USD / CAD1.36730
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670944

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%