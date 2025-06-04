SVC - Salvádorský colón
Salvádorský colón je mena El Salvador. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Salvádorský colón je kurz SVC na USD. Kód meny pre Kolóny je SVC a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Salvádorský colón a prevodník mien.
Upozornenie: Od roku 2001 zákon o menovej integrácii umožňuje obeh amerického dolára (USD) v Salvadore s fixným výmenným kurzom 8,75 colónov. Kolón je stále zákonným platidlom, avšak už nie je v obehu a zriedka sa používa.
Štatistiky Salvádorský colón
|Názov
|Salvádorský colón
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia SVC
|SVC na USD
|Najlepší graf SVC
|Graf SVC na USD
Profil Salvádorský colón
|Mince
|Často používané: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Zriedka používané: ¢1, ¢2, ¢3
|Bankovky
|Často používané: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Používatelia
El Salvador
El Salvador
Prečo vás zaujíma SVC?
