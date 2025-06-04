UNI - Uniswap
Informácie o Uniswap
Protokol Uniswap je open-source protokol na poskytovanie likvidity a obchodovanie s ERC20 tokenmi na Ethereum. Odstraňuje dôveryhodných prostredníkov a zbytočné formy vyberania nájmu, čo umožňuje bezpečnú, prístupnú a efektívnu výmennú činnosť. Protokol nie je možné aktualizovať a je navrhnutý tak, aby bol odolný voči cenzúre. Protokol Uniswap a rozhranie Uniswap vyvinuli Uniswap Labs.
Riziká pri používaní Uniswap
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky kompromitované hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.
História Uniswap
Uniswap vznikol z myšlienky, ktorú navrhol Vitalik Buterin v roku 2016 na decentralizovanú burzu (DEX), ktorá by využívala automatizovaného market makera na blockchaine s určitými jedinečnými charakteristikami. O rok neskôr Hayden Adams začal pracovať na premenení tejto myšlienky na funkčný produkt.
Štatistiky Uniswap
