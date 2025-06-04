  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. UNI

uni
UNI - Uniswap

Kód meny pre Uniswap je UNI. Nižšie nájdete kurzy Uniswap a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy UNI so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.

Vyberte menu

uni
UNIUniswap

Informácie o Uniswap
Protokol Uniswap je open-source protokol na poskytovanie likvidity a obchodovanie s ERC20 tokenmi na Ethereum. Odstraňuje dôveryhodných prostredníkov a zbytočné formy vyberania nájmu, čo umožňuje bezpečnú, prístupnú a efektívnu výmennú činnosť. Protokol nie je možné aktualizovať a je navrhnutý tak, aby bol odolný voči cenzúre. Protokol Uniswap a rozhranie Uniswap vyvinuli Uniswap Labs.

Riziká pri používaní Uniswap
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky kompromitované hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.

História Uniswap
Uniswap vznikol z myšlienky, ktorú navrhol Vitalik Buterin v roku 2016 na decentralizovanú burzu (DEX), ktorá by využívala automatizovaného market makera na blockchaine s určitými jedinečnými charakteristikami. O rok neskôr Hayden Adams začal pracovať na premenení tejto myšlienky na funkčný produkt.

Relevantné odkazy
Pre viac informácií vás povzbudzujeme, aby ste navštívili nižšie uvedené odkazy.

Štatistiky Uniswap

NázovUniswap
Menšia jednotka1/100 = N/A
Symbol menšej jednotkyN/A

Prečo vás zaujíma UNI?

Chcem...

Získať API pre údaje o mene UNI pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789522
USD / CAD1.36734
EUR / JPY184.345
AUD / USD0.670932

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%