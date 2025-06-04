MDL - Moldavský lei
Moldavský lei je mena Moldavsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Moldavský lei je kurz MDL na USD. Kód meny pre Lei je MDL a symbol meny je lei. Nižšie nájdete kurzy Moldavský lei a prevodník mien.
Štatistiky Moldavský lei
|Názov
|Moldavský lei
|Symbol
|Leu
|Menšia jednotka
|1/100 = Ban
|Symbol menšej jednotky
|Ban
|Najlepšia konverzia MDL
|MDL na USD
|Najlepší graf MDL
|Graf MDL na USD
Profil Moldavský lei
|Mince
|Často používané: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Bankovky
|Často používané: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Centrálna banka
|Národná banka Moldavska
|Používatelia
Moldavsko
Moldavsko
Prečo vás zaujíma MDL?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre MDLZískať kurzy MDL do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene MDL pre moju firmu