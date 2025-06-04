  1. Domov
mdl
MDL - Moldavský lei

Moldavský lei je mena Moldavsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Moldavský lei je kurz MDL na USD. Kód meny pre Lei je MDL a symbol meny je lei. Nižšie nájdete kurzy Moldavský lei a prevodník mien.

Štatistiky Moldavský lei

NázovMoldavský lei
SymbolLeu
Menšia jednotka1/100 = Ban
Symbol menšej jednotkyBan
Najlepšia konverzia MDLMDL na USD
Najlepší graf MDLGraf MDL na USD

Profil Moldavský lei

MinceČasto používané: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
BankovkyČasto používané: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
Centrálna bankaNárodná banka Moldavska
Používatelia
Moldavsko

