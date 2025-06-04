  1. Domov
ZMW - Zambijská kwacha

Zambijská kwacha je mena Zambia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Zambijská kwacha je kurz ZMW na USD. Kód meny pre Kwacha je ZMW a symbol meny je ZK. Nižšie nájdete kurzy Zambijská kwacha a prevodník mien.

Štatistiky Zambijská kwacha

NázovZambijská kwacha
SymbolZK
Menšia jednotka1/100 = ngwee
Symbol menšej jednotkyN
Najlepšia konverzia ZMWZMW na USD
Najlepší graf ZMWGraf ZMW na USD

Profil Zambijská kwacha

Centrálna bankaBanka Zambie
Používatelia
Zambia

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17747
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34960
USD / CHF0.789354
USD / CAD1.36743
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670995

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%