ZMW - Zambijská kwacha
Zambijská kwacha je mena Zambia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Zambijská kwacha je kurz ZMW na USD. Kód meny pre Kwacha je ZMW a symbol meny je ZK. Nižšie nájdete kurzy Zambijská kwacha a prevodník mien.
Štatistiky Zambijská kwacha
|Názov
|Zambijská kwacha
|Symbol
|ZK
|Menšia jednotka
|1/100 = ngwee
|Symbol menšej jednotky
|N
|Najlepšia konverzia ZMW
|ZMW na USD
|Najlepší graf ZMW
|Graf ZMW na USD
Profil Zambijská kwacha
|Centrálna banka
|Banka Zambie
|Používatelia
Zambia
Zambia
Prečo vás zaujíma ZMW?
