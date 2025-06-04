UAH - Ukrajinská hrivna
Ukrajinská hrivna je mena Ukrajina. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Ukrajinská hrivna je kurz UAH na USD. Kód meny pre Hryvny je UAH a symbol meny je ₴. Nižšie nájdete kurzy Ukrajinská hrivna a prevodník mien.
Štatistiky Ukrajinská hrivna
|Názov
|Ukrajinská hrivna
|Symbol
|₴
|Menšia jednotka
|1/100 = Kopiyka
|Symbol menšej jednotky
|Kopiyka
|Najlepšia konverzia UAH
|UAH na USD
|Najlepší graf UAH
|Graf UAH na USD
Profil Ukrajinská hrivna
|Mince
|Často používané: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
|Bankovky
|Často používané: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Centrálna banka
|Národná banka Ukrajiny
|Používatelia
Ukrajina
Ukrajina
