UAH - Ukrajinská hrivna

Ukrajinská hrivna je mena Ukrajina. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Ukrajinská hrivna je kurz UAH na USD. Kód meny pre Hryvny je UAH a symbol meny je ₴. Nižšie nájdete kurzy Ukrajinská hrivna a prevodník mien.

Štatistiky Ukrajinská hrivna

NázovUkrajinská hrivna
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Kopiyka
Symbol menšej jednotkyKopiyka
Najlepšia konverzia UAHUAH na USD
Najlepší graf UAHGraf UAH na USD

Profil Ukrajinská hrivna

MinceČasto používané: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
BankovkyČasto používané: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Centrálna bankaNárodná banka Ukrajiny
Používatelia
Ukrajina

Prečo vás zaujíma UAH?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789522
USD / CAD1.36734
EUR / JPY184.345
AUD / USD0.670932

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%