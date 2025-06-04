XPF - Frank CFP
Frank CFP je mena Francúzske pacifické komory (CFP). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Frank CFP je kurz XPF na USD. Kód meny pre Franky je XPF a symbol meny je ₣. Nižšie nájdete kurzy Frank CFP a prevodník mien.
Štatistiky Frank CFP
|Názov
|Frank CFP
|Symbol
|Frank
|Menšia jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menšej jednotky
|Centime
|Najlepšia konverzia XPF
|XPF na USD
|Najlepší graf XPF
|Graf XPF na USD
Profil Frank CFP
|Mince
|Často používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
|Bankovky
|Často používané: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Centrálna banka
|Inštitút emisie zámoria
|Používatelia
Francúzske pacifické komory (CFP), Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia, Ostrovy Wallis a Futuna
Francúzske pacifické komory (CFP), Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia, Ostrovy Wallis a Futuna
Prečo vás zaujíma XPF?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre XPFZískať kurzy XPF do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene XPF pre moju firmu