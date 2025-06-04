  1. Domov
XPF - Frank CFP

Frank CFP je mena Francúzske pacifické komory (CFP). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Frank CFP je kurz XPF na USD. Kód meny pre Franky je XPF a symbol meny je ₣. Nižšie nájdete kurzy Frank CFP a prevodník mien.

Štatistiky Frank CFP

NázovFrank CFP
SymbolFrank
Menšia jednotka1/100 = Centime
Symbol menšej jednotkyCentime
Najlepšia konverzia XPFXPF na USD
Najlepší graf XPFGraf XPF na USD

Profil Frank CFP

MinceČasto používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
BankovkyČasto používané: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
Centrálna bankaInštitút emisie zámoria
Používatelia
Francúzske pacifické komory (CFP), Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia, Ostrovy Wallis a Futuna

