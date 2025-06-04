  1. Domov
OMR - Ománsky rial

Ománsky rial je mena Omán. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Ománsky rial je kurz OMR na USD. Kód meny pre Rialy je OMR a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Ománsky rial a prevodník mien.

Štatistiky Ománsky rial

NázovOmánsky rial
Symbol
Menšia jednotka1/1000 = Baisa
Symbol menšej jednotkybz
Najlepšia konverzia OMROMR na USD
Najlepší graf OMRGraf OMR na USD

Profil Ománsky rial

MinceČasto používané: bz5, bz10, bz25, bz50
BankovkyČasto používané: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Centrálna bankaCentrálna banka Ománu
Používatelia
Omán

