OMR - Ománsky rial
Ománsky rial je mena Omán. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Ománsky rial je kurz OMR na USD. Kód meny pre Rialy je OMR a symbol meny je ﷼. Nižšie nájdete kurzy Ománsky rial a prevodník mien.
Štatistiky Ománsky rial
|Názov
|Ománsky rial
|Symbol
|﷼
|Menšia jednotka
|1/1000 = Baisa
|Symbol menšej jednotky
|bz
|Najlepšia konverzia OMR
|OMR na USD
|Najlepší graf OMR
|Graf OMR na USD
Profil Ománsky rial
|Mince
|Často používané: bz5, bz10, bz25, bz50
|Bankovky
|Často používané: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Centrálna banka
|Centrálna banka Ománu
|Používatelia
Omán
Omán
