TVD - Tuvalský dolár
Tuvalský dolár je mena Tuvalu. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tuvalský dolár je kurz TVD na USD. Kód meny pre Doláre je TVD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Tuvalský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Tuvalský dolár
|Názov
|Tuvalský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia TVD
|TVD na USD
|Najlepší graf TVD
|Graf TVD na USD
Profil Tuvalský dolár
|Mince
|Často používané: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Bankovky
|Často používané: $5, $10, $20, $50, $100
|Používatelia
Tuvalu
Tuvalu
Prečo vás zaujíma TVD?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre TVDZískať kurzy TVD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene TVD pre moju firmu