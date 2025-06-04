  1. Domov
TVD - Tuvalský dolár

Tuvalský dolár je mena Tuvalu. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tuvalský dolár je kurz TVD na USD. Kód meny pre Doláre je TVD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Tuvalský dolár a prevodník mien.

Štatistiky Tuvalský dolár

NázovTuvalský dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotky¢
Najlepšia konverzia TVDTVD na USD
Najlepší graf TVDGraf TVD na USD

Profil Tuvalský dolár

MinceČasto používané: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
BankovkyČasto používané: $5, $10, $20, $50, $100
Používatelia
Tuvalu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34924
USD / CHF0.789832
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670909

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%