MAD - Marocký dirham
Marocký dirham je mena Maroko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Marocký dirham je kurz MAD na USD. Kód meny pre Dirhamy je MAD a symbol meny je MAD. Nižšie nájdete kurzy Marocký dirham a prevodník mien.
Štatistiky Marocký dirham
|Názov
|Marocký dirham
|Symbol
|Dirham
|Menšia jednotka
|1/100 = Santim
|Symbol menšej jednotky
|Santim
|Najlepšia konverzia MAD
|MAD na USD
|Najlepší graf MAD
|Graf MAD na USD
Profil Marocký dirham
|Mince
|Často používané: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Zriedka používané: Santim5
|Bankovky
|Často používané: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Centrálna banka
|Národná banka Maroka
|Používatelia
Maroko, Západná Sahara
Maroko, Západná Sahara
Prečo vás zaujíma MAD?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre MADZískať kurzy MAD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene MAD pre moju firmu