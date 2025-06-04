  1. Domov
MAD - Marocký dirham

Marocký dirham je mena Maroko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Marocký dirham je kurz MAD na USD. Kód meny pre Dirhamy je MAD a symbol meny je MAD. Nižšie nájdete kurzy Marocký dirham a prevodník mien.

Vyberte menu

MADMarocký dirham

Štatistiky Marocký dirham

NázovMarocký dirham
SymbolDirham
Menšia jednotka1/100 = Santim
Symbol menšej jednotkySantim
Najlepšia konverzia MADMAD na USD
Najlepší graf MADGraf MAD na USD

Profil Marocký dirham

MinceČasto používané: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Zriedka používané: Santim5
BankovkyČasto používané: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
Centrálna bankaNárodná banka Maroka
Používatelia
Maroko, Západná Sahara

Prečo vás zaujíma MAD?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.573
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789794
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.671014

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%