MGA - Malgašský ariary
Malgašský ariary je mena Madagaskar. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Malgašský ariary je kurz MGA na USD. Kód meny pre Ariary je MGA a symbol meny je Ar. Nižšie nájdete kurzy Malgašský ariary a prevodník mien.
Upozornenie: Nižšie uvedená sadzba MGA je oficiálna sadzba. Dostupné sadzby MGA sa môžu výrazne líšiť.
Štatistiky Malgašský ariary
|Názov
|Malgašský ariary
|Symbol
|Ar
|Menšia jednotka
|1/5 = Iraimbilanja
|Symbol menšej jednotky
|Iraimbilanja
|Najlepšia konverzia MGA
|MGA na USD
|Najlepší graf MGA
|Graf MGA na USD
Profil Malgašský ariary
|Mince
|Často používané: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Bankovky
|Často používané: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Madagaskaru
|Používatelia
Madagaskar
