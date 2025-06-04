  1. Domov
mga
MGA - Malgašský ariary

Malgašský ariary je mena Madagaskar. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Malgašský ariary je kurz MGA na USD. Kód meny pre Ariary je MGA a symbol meny je Ar. Nižšie nájdete kurzy Malgašský ariary a prevodník mien.

Upozornenie: Nižšie uvedená sadzba MGA je oficiálna sadzba. Dostupné sadzby MGA sa môžu výrazne líšiť.

Vyberte menu

mga
MGAMalgašský ariary

Štatistiky Malgašský ariary

NázovMalgašský ariary
SymbolAr
Menšia jednotka1/5 = Iraimbilanja
Symbol menšej jednotkyIraimbilanja
Najlepšia konverzia MGAMGA na USD
Najlepší graf MGAGraf MGA na USD

Profil Malgašský ariary

MinceČasto používané: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
BankovkyČasto používané: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Centrálna bankaCentrálna banka Madagaskaru
Používatelia
Madagaskar

