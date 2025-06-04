  1. Domov
ZMK - Zambijská kwacha

Zambijská kwacha je mena Zambia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Zambijská kwacha je kurz ZMK na USD. Kód meny pre Kwacha je ZMK. Nižšie nájdete kurzy Zambijská kwacha a prevodník mien.

Upozornenie: Od 30. júna 2013 nie je ZMK už zákonným platidlom.

ZMKZambijská kwacha
ZMK bola nahradená ZMW za fixný konverzný kurz 1000 ZMK = 1 ZMW. Bankovky ZMK môžu byť vymenené v Banke Zambie v neobmedzených množstvách do 31. decembra 2014. Pre viac informácií navštívte BOZ: Dátum prechodu.

Štatistiky Zambijská kwacha

NázovZambijská kwacha
SymbolZK
Menšia jednotka1/100 = ngwee
Symbol menšej jednotkyN
Najlepšia konverzia ZMKZMK na USD
Najlepší graf ZMKGraf ZMK na USD

Profil Zambijská kwacha

MinceČasto používané: ZK1, ZK5, ZK10
Zriedka používané: 25N, 50N
BankovkyČasto používané: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
Centrálna bankaBanka Zambie
Používatelia
Zambia

Prečo vás zaujíma ZMK?

Chcem...

