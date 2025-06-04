ZMK - Zambijská kwacha
Zambijská kwacha je mena Zambia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Zambijská kwacha je kurz ZMK na USD. Kód meny pre Kwacha je ZMK. Nižšie nájdete kurzy Zambijská kwacha a prevodník mien.
Upozornenie: Od 30. júna 2013 nie je ZMK už zákonným platidlom.
ZMK bola nahradená ZMW za fixný konverzný kurz 1000 ZMK = 1 ZMW. Bankovky ZMK môžu byť vymenené v Banke Zambie v neobmedzených množstvách do 31. decembra 2014. Pre viac informácií navštívte BOZ: Dátum prechodu.
Štatistiky Zambijská kwacha
|Názov
|Zambijská kwacha
|Symbol
|ZK
|Menšia jednotka
|1/100 = ngwee
|Symbol menšej jednotky
|N
|Najlepšia konverzia ZMK
|ZMK na USD
|Najlepší graf ZMK
|Graf ZMK na USD
Profil Zambijská kwacha
|Mince
|Často používané: ZK1, ZK5, ZK10
Zriedka používané: 25N, 50N
|Bankovky
|Často používané: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Centrálna banka
|Banka Zambie
|Používatelia
Zambia
Zambia
