LTC - Litecoin
Kód meny pre Litecoin je LTC a symbol meny je Ł.
Informácie o Litecoine
Litecoin je peer-to-peer internetová mena, ktorá umožňuje okamžité platby s takmer nulovými nákladmi komukoľvek na svete. Litecoin je open source, globálna platobná sieť, ktorá je plne decentralizovaná bez akýchkoľvek centrálnych autorít. Matematika zabezpečuje sieť a umožňuje jednotlivcom kontrolovať svoje vlastné financie. Litecoin ponúka rýchlejšie časy potvrdenia transakcií a zlepšenú efektívnosť ukladania v porovnaní s vedúcou menou založenou na matematike. S podstatnou podporou priemyslu, obchodným objemom a likviditou je Litecoin osvedčeným prostriedkom obchodu, ktorý dopĺňa Bitcoin.
Riziká pri používaní Litecoinu
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.
História Litecoinu
Do roku 2011 sa ťažba Bitcoinu väčšinou vykonávala pomocou GPU. To vyvolalo obavy u niektorých používateľov, že ťažba má teraz vysokú bariéru vstupu a že CPU zdroje sa stávajú zastaranými a bezcennými pre ťažbu. Použitím kódu z Bitcoinu bola vytvorená nová alternatívna mena nazvaná Tenebrix (TBX). Tenebrix nahradil SHA-256 kolá v ťažobnom algoritme Bitcoinu funkciou scrypt, ktorá bola špeciálne navrhnutá v roku 2009, aby bola nákladná na urýchlenie pomocou FPGA alebo ASIC čipov. To by umožnilo Tenebrixu byť "GPU-odolným" a využiť dostupné CPU zdroje od ťažiarov bitcoinu. Tenebrix sám bol nástupníckym projektom k skôr kryptomene, ktorá nahradila plán vydávania Bitcoinu konštantnou blokovou odmenou (čím sa vytvorila neobmedzená ponuka peňazí). Avšak vývojári zahrnuli do kódu klauzulu, ktorá by im umožnila nárokovať si 7,7 milióna TBX pre seba bez nákladov, čo bolo kritizované používateľmi. Aby to vyriešil, Charlie Lee, zamestnanec Googlu, ktorý sa neskôr stal riaditeľom inžinierstva v Coinbase, vytvoril alternatívnu verziu Tenebrixu nazvanú Fairbrix (FBX). Litecoin zdedil ťažobný algoritmus scrypt z Fairbrixu, ale vrátil sa k obmedzenej ponuke peňazí Bitcoinu s inými zmenami. Lee vydal Litecoin prostredníctvom open-source klienta na GitHub 7. októbra 2011. Sieť Litecoin sa spustila 13. októbra 2011.
