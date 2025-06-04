  1. Domov
MMK - Mjanmarský kyat

Mjanmarský kyat je mena Mjanmarsko (Barma). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mjanmarský kyat je kurz MMK na USD. Kód meny pre Kyaty je MMK a symbol meny je K. Nižšie nájdete kurzy Mjanmarský kyat a prevodník mien.

Upozornenie: Sadzby MMK uvedené na XE.com sú oficiálne výmenné sadzby. Čierne trhové sadzby MMK sa môžu výrazne líšiť.

MMKMjanmarský kyat

Štatistiky Mjanmarský kyat

NázovMjanmarský kyat
SymbolK
Menšia jednotka1/100 = Pya
Symbol menšej jednotkyPya
Najlepšia konverzia MMKMMK na USD
Najlepší graf MMKGraf MMK na USD

Profil Mjanmarský kyat

BankovkyČasto používané: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
Centrálna bankaCentrálna banka Mjanmarska
Používatelia
Mjanmarsko (Barma)

