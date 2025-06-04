MMK - Mjanmarský kyat
Mjanmarský kyat je mena Mjanmarsko (Barma). Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mjanmarský kyat je kurz MMK na USD. Kód meny pre Kyaty je MMK a symbol meny je K. Nižšie nájdete kurzy Mjanmarský kyat a prevodník mien.
Upozornenie: Sadzby MMK uvedené na XE.com sú oficiálne výmenné sadzby. Čierne trhové sadzby MMK sa môžu výrazne líšiť.
Štatistiky Mjanmarský kyat
|Názov
|Mjanmarský kyat
|Symbol
|K
|Menšia jednotka
|1/100 = Pya
|Symbol menšej jednotky
|Pya
|Najlepšia konverzia MMK
|MMK na USD
|Najlepší graf MMK
|Graf MMK na USD
Profil Mjanmarský kyat
|Bankovky
|Často používané: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Mjanmarska
|Používatelia
Mjanmarsko (Barma)
