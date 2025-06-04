ANG - Holandský gulden
Holandský gulden je mena Holandské Antily. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Holandský gulden je kurz ANG na USD. Kód meny pre Guldeny (tiež nazývané Floríny) je ANG a symbol meny je ƒ. Nižšie nájdete kurzy Holandský gulden a prevodník mien.
Štatistiky Holandský gulden
|Názov
|Holandský gulden
|Symbol
|ƒ
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia ANG
|ANG na USD
|Najlepší graf ANG
|Graf ANG na USD
Profil Holandský gulden
|Bankovky
|Často používané: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Používatelia
Holandské Antily, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
