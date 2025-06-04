  1. Domov
ang
ANG - Holandský gulden

Holandský gulden je mena Holandské Antily. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Holandský gulden je kurz ANG na USD. Kód meny pre Guldeny (tiež nazývané Floríny) je ANG a symbol meny je ƒ. Nižšie nájdete kurzy Holandský gulden a prevodník mien.

Štatistiky Holandský gulden

NázovHolandský gulden
Symbolƒ
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia ANGANG na USD
Najlepší graf ANGGraf ANG na USD

Profil Holandský gulden

BankovkyČasto používané: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Používatelia
Holandské Antily, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

